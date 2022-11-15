Нові штрафи для водіїв: що заборонено для дніпрян

КУпАП доповнився новою статтею 121-3 “Порушення вимог законодавства про використання номерних знаків транспортних засобів” та вносяться зміни до ЗУ “Про дорожній рух”.
За частиною першою відповідної статті водіїв ТЗ притягатимуть до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:
Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень. Дорожче та неприємніше буде втрапити на штраф за повторне аналогічне порушення – 5100 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Частина друга статті 121-3 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ, Національної гвардії України, Національної поліції України, Держприкордонслужби України, ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
За такі порушення автомобілістів каратимуть штрафом у 2550 гривень.
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