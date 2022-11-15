Нові штрафи для водіїв: що заборонено для дніпрян

В Україні затвердили перелік змін до КУпАП. Відтепер Кодекс доповнений статтями, які забороняють використання неналежних номерних знаків чи їх неправильне встановлення.

КУпАП доповнився новою статтею 121-3 “Порушення вимог законодавства про використання номерних знаків транспортних засобів” та вносяться зміни до ЗУ “Про дорожній рух”.

За частиною першою відповідної статті водіїв ТЗ притягатимуть до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знаку;

з номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

із номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці;

перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дозволяє чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

навмисні дії, створені задля приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень. Дорожче та неприємніше буде втрапити на штраф за повторне аналогічне порушення – 5100 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Частина друга статті 121-3 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ, Національної гвардії України, Національної поліції України, Держприкордонслужби України, ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

За такі порушення автомобілістів каратимуть штрафом у 2550 гривень.

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