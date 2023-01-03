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Нові правила щодо лікарняних: які зміни вступили з січня

Сьогодні 07:15
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З 1 січня 2023 року уповноваженим органом у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності став Пенсійний фонд України. Також передбачено певні зміни у порядку виплати лікарняних.

Новости Днепра про Нові правила щодо лікарняних: які зміни вступили з січня

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

З 1 січня приймає рішення про виплату лікарняних не комісія соцстрахування на підприємстві, як це було раніше, а роботодавець або уповноважені ним особи. Крім того, змінюється термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату. Відтак, тепер надається:

  • 10 днів – з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного);
  • 3 дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного);
  • 5 днів – повідомлення працівника про відмову в оплаті.

Як можна подати заяви-розрахунки

 
  • онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення;
  • на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонд соціального страхування;
  • в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Важливо, фінансування страхувальників відбувається через Пенсійний фонд. Протягом 3 днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Крім того, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі – відсоток від середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

Обчислення заробітної плати для оплати лікарняних

Це відбувається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

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Новости Днепра про Нові правила щодо лікарняних: які зміни вступили з січняУкраїнська Новости Днепра про Нові правила щодо лікарняних: які зміни вступили з січняРусский

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