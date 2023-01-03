Нові правила щодо лікарняних: які зміни вступили з січня

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
З 1 січня приймає рішення про виплату лікарняних не комісія соцстрахування на підприємстві, як це було раніше, а роботодавець або уповноважені ним особи. Крім того, змінюється термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату. Відтак, тепер надається:
Важливо, фінансування страхувальників відбувається через Пенсійний фонд. Протягом 3 днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.
Крім того, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі – відсоток від середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.
Це відбувається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.
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