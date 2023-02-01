Нові правила бронювання працівників від мобілізації: хто має право на відстрочку

Нині в Україні триває мобілізація. Підприємства можуть забронювати своїх робітників навіть якщо ті військовозобов’язані. Та для того, аби забронювати працівника компаніє має відповідати певним критеріям. Яким саме – нещодавно уточнив Кабінет Міністрів України. «Бронювання» зроблені раніше будуть чинними впродовж року з дати, коли були «видані».

Перш за все, забронювати можна до 50% військовозобов’язаних працівників і це мають бути тільки ті, хто виконує критично важливі завдання для підприємства.

Підприємства

Підприємства, які можуть претендувати на бронювання співробітників повинні відповідати переліку критеріїв, що їх встановив Кабінет Міністрів України. Перш за все, це податки. Сума податків, які установа заплатила державі за рік має перевищувати 1,5 млн євро. Друге – це грошові надходження підприємства. За рік вона повинна бути не менше 32 млн євро. Також установа не повинна мати боргів по ЕСВ, а середня місячна плата, яку компанія виплачує своїм співробітникам повинна бути не менше ніж середня по регіону. Ще один важливий момент – підприємство повинно бути резидентом у Дія.City.

Робітники

Аби робітник отримав бронь він повинен працювати не тільки у компанії, яка сплатила 1,5 млн євро податків, але й у підприємствах, які критично важливі для функціонування економіки в особливий період. Також він може бути працівником підприємства, яке виробляє товари оборонного призначення. Також можуть отримати бронь від мобілізації військовозобов’язані, що працюють в органах місцевої влади або місцевого самоуправління чи інших установах робота яких необхідна для повноцінного функціонування органів під час військового положення.

Зазначимо, бронювання – це не звільнення від служби, а лише відстрочка.

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