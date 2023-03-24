Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік

Пересування громадським транспортом – справа не завжди приємна, адже можна довго стояти на зупинці, а потім їхати в забитій маршрутці. Щоб пасажири менше стояли на зупинці, у Дніпрі працює чат-бот із розкладом руху транспорту, є додатки, де його можна відстежити у реальному часі, а на маршрути виходять додаткові автобуси.

Як знайти розклад будь-якої маршрутки

Щоб не стояти довго на зупинці в очікуванні автобуса потрібного маршруту, мешканці Дніпра можуть скористуватись сайтом чи застосунком Easy Way для відстеження транспорту. У ньому в реальному часі можна побачити скільки маршруток на лінії і коли машина приїде на необхідну зупинку.

Для тих, кому важливо дізнатися про інтервал руху маршруток, їхню кількість на дорозі і коли той чи інший автобус починають або закінчують маршрут – можуть поспілкуватися з ботом від Департаменту транспорту Дніпра. Чат під назвою «Розклад транспорту Дніпра» знає все про маршрутки міста.

Ті, хто не любить кататися на маршрутках та автобусах, а віддає перевагу тролейбусам – можуть дізнатись, як за 20 грн на день за допомогою «рогатих» можна об’їздити все місто.

Також раніше ми писали про те, як ходять 10 найпопулярніших автобусних маршрутів Дніпра.

Які нові маршрути з’явилися

З 11 березня у Дніпрі з’явилися два нові комунальні маршрути. До цього, у грудні минулого року у місті почали курсувати ще три додаткові “напрямки” автобусів.

Автобус №7К возить пасажирів від вулиці Сахарова до Вокзальної площі. Він посилив уже існуючий на цьому маршруті автобус №7.

Автобус №32К рухається маршрутом: Залізничний вокзал – вулиця Россі.

Автобус №48 працює за маршрутом: лікарня №20 – площа Старомостова. У цьому напрямку міські автобуси раніше не їздили.

Автоус 75К їздить від майдану Старомостової до вулиці Татарської.

Маршрут 109К перевозить пасажирів від вулиці Лазаряна до вулиці Аеродром.

Також зазначимо, що у Дніпрі можна спробувати покататися безкоштовною маршруткою, що курсує на лівому березі.

Не ходять більше року

З початку війни у Дніпрі перестали курсувати автобусні маршрути №54 (Площа Вокзальна – зупинка Бехтерева), №58 (проспект Миру – Міська лікарня №4), №72 (Моторна-Передова), №83 (вулиця Березанівська-площа Островського) та № 100 (Автовокзал-Кам’янське). Не працюють вони й досі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: