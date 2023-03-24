Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік

Щоб не стояти довго на зупинці в очікуванні автобуса потрібного маршруту, мешканці Дніпра можуть скористуватись сайтом чи застосунком Easy Way для відстеження транспорту. У ньому в реальному часі можна побачити скільки маршруток на лінії і коли машина приїде на необхідну зупинку.
Для тих, кому важливо дізнатися про інтервал руху маршруток, їхню кількість на дорозі і коли той чи інший автобус починають або закінчують маршрут – можуть поспілкуватися з ботом від Департаменту транспорту Дніпра. Чат під назвою «Розклад транспорту Дніпра» знає все про маршрутки міста.
Ті, хто не любить кататися на маршрутках та автобусах, а віддає перевагу тролейбусам – можуть дізнатись, як за 20 грн на день за допомогою «рогатих» можна об’їздити все місто.
Також раніше ми писали про те, як ходять 10 найпопулярніших автобусних маршрутів Дніпра.
З 11 березня у Дніпрі з’явилися два нові комунальні маршрути. До цього, у грудні минулого року у місті почали курсувати ще три додаткові “напрямки” автобусів.
Автобус №7К возить пасажирів від вулиці Сахарова до Вокзальної площі. Він посилив уже існуючий на цьому маршруті автобус №7.
Автобус №32К рухається маршрутом: Залізничний вокзал – вулиця Россі.
Автобус №48 працює за маршрутом: лікарня №20 – площа Старомостова. У цьому напрямку міські автобуси раніше не їздили.
Автоус 75К їздить від майдану Старомостової до вулиці Татарської.
Маршрут 109К перевозить пасажирів від вулиці Лазаряна до вулиці Аеродром.
Також зазначимо, що у Дніпрі можна спробувати покататися безкоштовною маршруткою, що курсує на лівому березі.
З початку війни у Дніпрі перестали курсувати автобусні маршрути №54 (Площа Вокзальна – зупинка Бехтерева), №58 (проспект Миру – Міська лікарня №4), №72 (Моторна-Передова), №83 (вулиця Березанівська-площа Островського) та № 100 (Автовокзал-Кам’янське). Не працюють вони й досі.
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