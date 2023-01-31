Нове інтерв’ю Буданова: про повернення Криму, ядерну зброю та новий наступ

Керівник ГУР МО Кирило Буданов дав нове інтерв’ю, де розповів про те, чи буде застосовувати рф ядерну зброю, якщо Україна почне повертати Крим, поділився спогадами про ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, зробив прогноз стосовно того, де будуть проходити основні бойові дії та чи загрожує найближчим часом Києву наступ з білорусії, а також висловив сумнів щодо того чи живий нині президент країни-агресорки. Основні тези інтерв’ю зібрали журналісти dnepr.info.

Місце головного наступу

Голова ГУР прогнозує, що в цьому році рф зосередиться на тому, аби досягти повної окупації Донецької та Луганської областей.

«Наступ сил, розташованих в білорусі є малоймовірним. Це лише спроба відволікти й розділити війська, що обороняють Київ. Росія зосередиться на окупації Донецької та Луганської областей», – сказав Кирило Буданов в інтерв’ю американській газеті The Washington Post.

Нині в Україні воюють 326 тис росіян, зазначив Кирило Буданов.

Ядерна зброя і Крим

«Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться», – сказав очільник ГУР МО.

Кирило Буданов певен, що рф не буде використовувати ядерну зброю коли Україна почне відвойовувати Крим.

«Це неправда. Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду. І вони це дуже добре знають», – зазначив Кирило Буданов.

Путін та колаборанти

Не раз в українському інформаційному просторі з’являлась інформація, що путін хворий на рак і має кілька двійників.

«Це відкрите питання, чи справжній путін нині виступає», – зазначив голова ГУР.

Кирило Буданов зазначив, що у рф є колаборанти, які розуміють, що їх країна повинна бути іншою і тому з ними співпрацює Україна.

«На тій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, вони розуміють, що росія повинна бути іншою і ми підтримуємо таких людей. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми (вибухи та пожежі) в середині росії будуть», – сказав Кирило Буданов.

Події минулого року

Очільник ГУР в інтерв’ю також згадав події майже річної давнини, коли 23 лютого він попередив політичне керівництво країни про напад з трьох сторін та те, що все почнеться о 4 годині ранку. Тоді більшість сприйняла його заяви скептично, бо вважали, що ескалація буде тільки на сході України. Кирило Буданов згадав, як прийшов до свого кабінету разом з дружиною і розумів, що якщо щось піде не так, які він заявив, то він зможе залишитись без роботи.

«У нас була така розмова, що якщо цього нападу не станеться, то ми будемо виглядати не дуже добре. Звучить досить дивно, але я боявся, що все піде не так, як треба», – згадав Кирило Буданов.

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