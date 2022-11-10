«Нова Пошта» зробила заяву про посилки у Дніпрі після атаки дронами

У компанії «Нова Пошта» розповіли про доставку посилок та кореспонденцію Дніпром після того, як їх склад був атакований дронами-камікадзе.

У компанії обіцяють компенсувати збитки всім відправникам та одержувачам. При цьому вціліле буде доставлене вчасно.

«Внаслідок ворожої атаки зруйновано одне з наших депо у Дніпрі.

4 співробітники зараз у лікарні. Усі турботи щодо лікування – взяли під контроль.

Обладнання та майже всі посилки – знищені. Зв’яжемося з кожним щодо компенсації.

Вцілілі посилки доставимо вчасно. Нас не зупинити», – заявили у компанії «Нова Пошта».

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