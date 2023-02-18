Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нова масована атака на Україну: у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла

Нова масована атака на Україну: у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла

Сьогодні 09:26
просмотров

У суботу зранку, 18 лютого, держава-терорист Росія влаштувала нову ракетну атаку на Україну.

Новости Днепра про Нова масована атака на Україну: у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла

Через загрозу ракетної атаки у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла. Також до відсутності електроенергії варто приготуватися мешканцям Києва, Київської та Одеської областей. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях”, – уточнюється в повідомленні. 

Наразі відомо, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети. На Дніпропетровщині працює ППО. 

Читайте також:

Новости Днепра про Нова масована атака на Україну: у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світлаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — Філатов
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:08
    На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — Філатов

    Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що на місці зруйнованої дев'ятиповерхівки…

    Як працюватиме електротранспорт у Дніпрі 18 лютого: розклад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:41
    Як працюватиме електротранспорт у Дніпрі 18 лютого: розклад

    У суботу, 18 лютого, всі трамвайні та тролейбусні маршрути в…

    Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

    У Дніпропетровський області чоловіки створили наркобізнес: виготовляли метамфетамін та продавали…

    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Окупанти 4 рази на день обстріляли територію Дніпропетровської області.

    Наверх