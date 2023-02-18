Нова масована атака на Україну: у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла

У суботу зранку, 18 лютого, держава-терорист Росія влаштувала нову ракетну атаку на Україну.

Через загрозу ракетної атаки у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення світла. Також до відсутності електроенергії варто приготуватися мешканцям Києва, Київської та Одеської областей. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях”, – уточнюється в повідомленні.

Наразі відомо, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети. На Дніпропетровщині працює ППО.

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