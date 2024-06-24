Нова дата святкування Різдва Іоанна Предтечі 2024 року: що не можна робити і традиції дня

Сьогодні відзначають Різдво Іоанна Предтечі чи Хрестителя. Свято має дві назви, оскільки він передбачив пришестя Христа і сам був його попередником, а також хрестив у водах Йордану Ісуса.

Журналісти dnepr.info дізналися про традиції святкування цього дня.

Цього року Різдво Іоанна Предтечі в Україні відзначається згідно з новоюліанським календарем – 24 червня. До цього свято відзначали 7 липня. Різдво Предтечі вважається одним із найбільших церковних свят поряд з Різдвом Христовим та Різдвом Богородиці.

Хто такий Іоанн Предтеча

Згідно з історією, батькам Іоанна з’явився архангел Гавриїл і сказав, що їхній син буде попередником Ісуса Христа. Батько Іоанна не повірив його словам і тоді архангел покарав його німотою – чоловік не міг говорити доки не народилася дитина. Перші 30 років життя він прожив у пустелі, де тримав аскези, а потім почав проповідувати та розповідати про пришестя Ісуса Христа. Він же хрестив його в Йордані.

Іоанн Предтеча весь час проповідував за що і був схоплений стражниками і за наказом царя Ірода його мали стратити. За бажанням цариці Іроїади йому відрубала голову її дочка Саломія.

День святкування Різдва Іоанна Предтечі обраний не випадково, вважається, що він народився на півроку раніше за Ісуса Христа.

Що не можна робити

У цей день не можна веселитись, влаштовувати галасливі застілля. Не можна займатися важкою фізичною працею, рукоділлям, робити щось по дому, різати круглі предмети, а роботу з ножем найкраще взагалі мінімізувати. Рекомендується цього дня не сумувати та не скаржитися на життя.

Цього дня заборонено давати гроші, купатися в річці та піднімати щось із землі.

Що можна робити

Цього дня рекомендується відвідати церкву та подати милостиню. Вважається, що у Іоанна Предтечі потрібно просити благополуччя та здоров’я для сім’ї. Він допомагає знайти другу половинку і «посилає» парам, які довго не мають спадкоємців дітей. Також просять здоров’я для себе та вирішення проблем у роботі.

Прикмети дня Різдва Іоанна Предтечі

Вважалося, що якщо у цей день буде дощ – буде великий врожай зернових. Велика кількість зірок на небі обіцяла, що у лісах буде багато грибів. Ранкова роса обіцяла гарний врожай.

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