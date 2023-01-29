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  • “Носить шляпку” та вальяжно гуляє біля води: у Дніпрі на набережній оселився білий качур (ВІДЕО)

“Носить шляпку” та вальяжно гуляє біля води: у Дніпрі на набережній оселився білий качур (ВІДЕО)

Сьогодні 15:46
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Мешканців Дніпра здивував білий качур, який оселився на набережній.

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Так, білого качура помітили місцеві мешканці під час прогулянки. Живе птах поблизу “Поплавка” на набережній.

Він вже освоївся та вальяжно ходить біля води. Птах має біле пір’я, але на голові в нього чорна цяточка, через що здається, що він ходить з міні-капелюхом.

Качур без страху виходить на пішоходну зону та випрошує в людей їжу. Відео з птахом опублікували в телеграм-каналі “Дніпро обласний”.

Зазначимо, що птахів треба підгодовувати, особливо взимку, проте ні якому разі не можна їм давати хліб. Краще прихопити з собою зерно, кукурудзу чи інші крупи.

Нагадаємо, раніше в передмісті Дніпра на парковці помітили лисицю, а на житловому масиві Західний паслися коні.

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