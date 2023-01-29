“Носить шляпку” та вальяжно гуляє біля води: у Дніпрі на набережній оселився білий качур (ВІДЕО)

Так, білого качура помітили місцеві мешканці під час прогулянки. Живе птах поблизу “Поплавка” на набережній.
Він вже освоївся та вальяжно ходить біля води. Птах має біле пір’я, але на голові в нього чорна цяточка, через що здається, що він ходить з міні-капелюхом.
Качур без страху виходить на пішоходну зону та випрошує в людей їжу. Відео з птахом опублікували в телеграм-каналі “Дніпро обласний”.
Зазначимо, що птахів треба підгодовувати, особливо взимку, проте ні якому разі не можна їм давати хліб. Краще прихопити з собою зерно, кукурудзу чи інші крупи.
Нагадаємо, раніше в передмісті Дніпра на парковці помітили лисицю, а на житловому масиві Західний паслися коні.
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин отруївся копченою рибою.
У Дніпрі через аварії та стабілізаційні відключення світла частина міста…
У Дніпрі чоловік напідпитку врізався в електроопору.
У неділю 29 січня, на вулицях Дніпра помітили двох коней.