Ногу намотало на жатку: поблизу Дніпра під час роботи травмувався фермер

У Дніпрі рятують фермера, який травмувався під час збору урожаю.

Нещодавно медики Дніпра допомагали фермеру, чию ногу намотало на жатку – машину для скошування зернових культур.

Як розповів працівник Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги Влад Боднюк, ногу чоловіка намотало на жатку. Приїхавши за викликом, медики негайно наклали турнікет та знеболили, після чого потерпілого було деблоковано.

Провівши травмоогляд, під кисневою та інфузійною підтримкою – чоловіка терміново шпиталізували до профільного медичного закладу міста з діагнозом: відкритий перелом стегнової кістки, багатоуламковий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток правої нижньої кінцівки, – коментує випадок медик.

Нині аграрний сезон у розпалі. Робота з габаритною технікою та велика кількість швидкообертних механізмів робить працю аграріїв досить небезпечною, стверджують медики.

Читайте також:

Українська

Автор: