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  • Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловіка

Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловіка

Сьогодні 19:45
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У Кривому Розі затримали чоловіка, який у комендантську годину намагався вдертися до медичного закладу.

Новости Днепра про Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловіка

Про це повідомили у Криворізькому міському відділі Управління поліції охорони.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався сьогодні, 11 травня, під час комендантської години о 03:08 ранку. На головний пульт централізованого спостереження поліції охорони, надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації на об’єкті, що охороняється.

Сигналізація спрацювала у КП «Міжобласний Центр Медичної Генетики та Пренатальної Діагностики імені П.М. Веропотвеляна» ДОР, який розташований на площі Визволення.

Наряд поліції охорони прибув на місце події та затримав зловмисника, який ногою зламав вхідні двері металопластикової конструкції медичного закладу.

Злочинцем виявився 28-річний мешканець села Лозуватка Криворізького району. Його затримали на місці та передали слідчо-оперативній групі.

Новости Днепра про Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловіка

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Новости Днепра про Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Ногою зламав вхідні двері медзакладу під час комендантської години: у Кривому Розі затримали чоловікаРусский

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