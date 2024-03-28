Ногами, мопедом та машиною: у Дніпрі кур’єр гнався по всьому місту за викрадачем велосипеда

У Дніпрі кур'єр гнався за викрадачем велосипеда.

Про це йдеться у вироці Бабушкінського районного суду Дніпра.

Як йдеться у матеріалах справи, місцевий житель поцупив велосипед у кур’єра служби доставки.

Це сталося 28 вересня 2023 року біля піцерії “Pizza Day”. Чоловік побачив велосипед, який кур’єр на деякий час залишив без нагляду. До цього він спілкувався з власником двоколісного та розпитував про наклейки на транспорті.

Коли потерпілий пішов забирати замовлення, дніпрянин вирішив цим скористатися, сів на двоколісний та чкурнув геть.

Кур’єр, помітивши, що його велосипед викрали, погнався за крадієм. Згодом потерпілий зустрів мотокур’єра “Glovo” та попросив його про допомогу. Чоловік не залишив колегу в біді, і разом з ним попрямував за викрадачем.

На жаль, догнати крадія вони не змогли, бо на перехресті кур’єрам завадив “червоний” сигнал світлофора. Потерпілий вирішив не чекати “зеленого” та побіг далі.

Згодом кур’єр зустрів автомобіліста, який погодився його підвести. Разом вони поїхали у бік Запорізького шосе, де помітили крадія велосипеда. Потерпілий вискочив з машини та погнався за викрадачем на своїх двох.

Помітивши, що за ним гоняться, крадій звернув на вулицю Космічну. Проїхавши ще кілька метрів, він кинув велосипед і забіг до найближчого СТО, де його затримали працівники автосервісу та викликали поліцію.

Під час суду чолов’яга свою вину не визнав. Зважаючи на те, що у підозрюваного була непогашена судимість, йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років.

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