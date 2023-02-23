Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Німець став п’ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛ

Сьогодні 17:42
просмотров

У Німеччині чоловік вилікувався від ВІЛ.

Новости Днепра про Німець став п'ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛ

Про це пише видання АВС News.

Мешканець німецького Дюссельдорфа вилікувався від ВІЛ. Він став п’ятою людиною в світі, яка змогла повністю побороти цю хворобу. Ім’я чоловіка не розголошують, але відомо, що йому 53 роки. 

Зазначається, що німець протягом трьох років проходив стандартну антиретровірусну терапію, але потім методи лікування змінили через виявлену лейкемію. Пацієнту пересадили кістковий мозок від донора, який мав резистентність до ВІЛ. Таким чином, медики хотіли вилікувати онкологію та ВІЛ-інфекцію.

За словами лікарів, чоловік перестав приймати антиретровірусну терапію ще в 2019 році, проте тільки зараз медики можуть говорити про те, що він вилікувався від ВІЛ і це не ремісія. У його організмі немає вірусу.

Це вже третій подібний випадок, коли ВІЛ вдалося вилікувати завдяки пересадці кісткового мозку. Втік, науковці стверджують, що такі методи лікування небезпечні та застосовуються лише за нагальної потреби. Але це може стати кроком вперед в питанні пошуку ліків від ВІЛ-інфекції.

Читайте також:

Новости Днепра про Німець став п'ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛУкраїнська Новости Днепра про Німець став п'ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рятувальниця із Дніпра розповіла про своє лікування в Німеччині: “Пекло кожного дня”
    Новини Дніпра
    09.02.2023 10:37
    Рятувальниця із Дніпра розповіла про своє лікування в Німеччині: “Пекло кожного дня”

    10 квітня 2022 року рф атакувала ракетами аеропорт у Дніпрі.

    Німецькі екстремісти планували державний переворот: їх затримали, серед них є громадянка РФ
    Світові новини
    07.12.2022 13:37
    Німецькі екстремісти планували державний переворот: їх затримали, серед них є громадянка РФ

    У Німеччині затримали групу екстремістів, які планували держпереворот.

    У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 мільйона євро, віддячили 6 пакетиками желейних ведмедиків
    Світові новини
    15.11.2022 14:09
    У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 мільйона євро, віддячили 6 пакетиками желейних ведмедиків

    Німецька компанія Haribo, яка виготовляє желейних ведмедиків, віддячила чоловікові, який…

    У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра
    Новини Дніпра
    29.10.2022 17:44
    У Німеччині побили неповнолітнього хлопця із Дніпра

    У Німеччині побили неповнолітнього хлопця, який відмовився підтримувати слова "слава…

    Наверх