Німець став п’ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛ

Про це пише видання АВС News.
Мешканець німецького Дюссельдорфа вилікувався від ВІЛ. Він став п’ятою людиною в світі, яка змогла повністю побороти цю хворобу. Ім’я чоловіка не розголошують, але відомо, що йому 53 роки.
Зазначається, що німець протягом трьох років проходив стандартну антиретровірусну терапію, але потім методи лікування змінили через виявлену лейкемію. Пацієнту пересадили кістковий мозок від донора, який мав резистентність до ВІЛ. Таким чином, медики хотіли вилікувати онкологію та ВІЛ-інфекцію.
За словами лікарів, чоловік перестав приймати антиретровірусну терапію ще в 2019 році, проте тільки зараз медики можуть говорити про те, що він вилікувався від ВІЛ і це не ремісія. У його організмі немає вірусу.
Це вже третій подібний випадок, коли ВІЛ вдалося вилікувати завдяки пересадці кісткового мозку. Втік, науковці стверджують, що такі методи лікування небезпечні та застосовуються лише за нагальної потреби. Але це може стати кроком вперед в питанні пошуку ліків від ВІЛ-інфекції.
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