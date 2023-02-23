Німець став п’ятою людиною в світі, яка справді вилікувалася від ВІЛ

У Німеччині чоловік вилікувався від ВІЛ.

Про це пише видання АВС News.

Мешканець німецького Дюссельдорфа вилікувався від ВІЛ. Він став п’ятою людиною в світі, яка змогла повністю побороти цю хворобу. Ім’я чоловіка не розголошують, але відомо, що йому 53 роки.

Зазначається, що німець протягом трьох років проходив стандартну антиретровірусну терапію, але потім методи лікування змінили через виявлену лейкемію. Пацієнту пересадили кістковий мозок від донора, який мав резистентність до ВІЛ. Таким чином, медики хотіли вилікувати онкологію та ВІЛ-інфекцію.