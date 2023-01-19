Нікопольський район вночі обстріляли «Градами» та важкою артилерією

Під приціл ворога вночі 19 січня знову потрапив Нікопольський район Дніпропетровської області. Його обстріляли «Градами» та важкою артилерією.

Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли до двох громад – Червоногригорівської та Марганецької. Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Наслідки досі встановлюються.

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