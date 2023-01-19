Нікопольський район вночі обстріляли «Градами» та важкою артилерією

Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли до двох громад – Червоногригорівської та Марганецької. Попередньо, люди не постраждали.
Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Наслідки досі встановлюються.
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