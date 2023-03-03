Нікопольський район двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під приціл ворога знову потрапила Марганецька громада.
На щастя, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.
Наразі рятувальники проводять обстеження території, яку обстрілювали окупанти, та встановлюють наслідки ударів.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 3 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режим…
У Харківській області, у боротьбі за незалежність України загинув молодший…
Волонтер із Кривого Рогу, який прибув до Херсонської області допомагати…
В Індустріальному районі Дніпра знайшли обгоріле тіло чоловіка.