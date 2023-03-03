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Нікопольський район двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії

Сьогодні 09:30
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Агресор двічі обстріляв із важкої артилерії Нікопольський район уночі 3 березня.

Новости Днепра про Нікопольський район двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під приціл ворога знову потрапила Марганецька громада.

На щастя, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Наразі рятувальники проводять обстеження території, яку обстрілювали окупанти, та встановлюють наслідки ударів.

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