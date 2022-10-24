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Нікопольські скелелазки Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова завоювали “золото” та “срібло” Кубка Європи

Сьогодні 10:00
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Успішно виступили на престижних міжнародних змаганнях юні нікопольські спортсмени Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова. Вони здобули відповідно золоту та срібну медалі.

Новости Днепра про Нікопольські скелелазки Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова завоювали “золото” та “срібло” Кубка Європи

Про це розповідає директор департаменту молоді і спорту ОГА Олександр Пшеничников

«Скелелазiння: Кубок Европи, фiнал. Лаваль, Францiя, 21-22.10.22 р. Швідкість: 1 місто Щiгарева Алiна, 2 місто. Бурова Оксана. Вітаємо!». – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Нікопольські скелелазки Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова завоювали “золото” та “срібло” Кубка ЄвропиУкраїнська Новости Днепра про Нікопольські скелелазки Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова завоювали “золото” та “срібло” Кубка ЄвропиРусский

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