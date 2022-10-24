Нікопольські скелелазки Алiна Щiгарєва та Оксана Бурова завоювали “золото” та “срібло” Кубка Європи

Про це розповідає директор департаменту молоді і спорту ОГА Олександр Пшеничников
«Скелелазiння: Кубок Европи, фiнал. Лаваль, Францiя, 21-22.10.22 р. Швідкість: 1 місто Щiгарева Алiна, 2 місто. Бурова Оксана. Вітаємо!». – йдеться у повідомленні.
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