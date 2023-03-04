Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

Вночі ворог поцілив по Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.
Рано вранці з важкої артилерії загарбники обстріляли сам Нікополь. Цивільна інфраструктура міста зазнала значних руйнувань.
“Попередньо відомо, що сталася пожежа – горіла господарська споруда. Вогонь вже загасили рятувальники. Внасліок обстрілу понівечено приватне підприємство, 4 житлові будинки і ще дві господарські споруди, лінії електропередач”, – повідомив Лукашук.
Обстеження територій наразі продовжується, інформація уточнюється.
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