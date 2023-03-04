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Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

Сьогодні 08:47
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Ніч і ранок 4 березня на Дніпропетровщині знову видалися неспокійними. Зокрема, постраждав Нікопольский район, який російські окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

Вночі ворог поцілив по Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі

Рано вранці з важкої артилерії загарбники обстріляли сам Нікополь. Цивільна інфраструктура міста зазнала значних руйнувань. 

Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

“Попередньо відомо, що сталася пожежа – горіла господарська споруда. Вогонь вже загасили рятувальники. Внасліок обстрілу понівечено приватне підприємство, 4 житлові будинки і ще дві господарські споруди, лінії електропередач”, – повідомив Лукашук. 

Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

Обстеження територій наразі продовжується, інформація уточнюється.

Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуру

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Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуруУкраїнська Новости Днепра про Нікопольщина знову у вогні: ворог обстріляв з важкої артилерії цивільну інфраструктуруРусский

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