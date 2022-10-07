Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів: Резніченко про ситуацію на ранок 7 жовтня

Сьогодні вночі російські окупаційні війська шість разів ударили по Нікопольщині з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

В інших районах кричала сирена, та минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.

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