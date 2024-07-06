Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе

Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день Нікопольщина пережила 5 артобстрілів і 3 атаки дронами-камікадзе. Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах, — йдеться у дописі голови ОВА.