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Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе

Сьогодні 19:43
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Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.

Новости Днепра про Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день Нікопольщина пережила 5 артобстрілів і 3 атаки дронами-камікадзе. Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини загинула 65-річна жінка.

Пошкоджено підприємством, п’ять приватних будинків, а також триповерхівка, що не експлуатувалась.

Потрощено кілька господарських споруд, зачепило гараж, мопед та лінію електропередач.

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