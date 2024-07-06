Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За день Нікопольщина пережила 5 артобстрілів і 3 атаки дронами-камікадзе. Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини загинула 65-річна жінка.
Пошкоджено підприємством, п’ять приватних будинків, а також триповерхівка, що не експлуатувалась.
Потрощено кілька господарських споруд, зачепило гараж, мопед та лінію електропередач.
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