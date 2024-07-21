Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка

Сьогодні Нікопольщина знову опинилась під ворожим артобстрілом.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні протягом дня Нікопольщина пережила 5 артобстрілів. А ще 6 разів агресор цілив по району дронами-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її ушпиталили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Постраждала й інфраструктура, спалахнуло декілька пожеж.

Потрощені приватні будинки та господарська споруда. Пошкоджена база відпочинку, лінія електропередач та газогін.

В інших громадах області було спокійно.

Сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей.

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