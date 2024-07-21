Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка

Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка

Сьогодні 19:42
просмотров

Сьогодні Нікопольщина знову опинилась під ворожим артобстрілом.

Новости Днепра про Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні протягом дня Нікопольщина пережила 5 артобстрілів. А ще 6 разів агресор цілив по району дронами-камікадзе. Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її ушпиталили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Постраждала й інфраструктура, спалахнуло декілька пожеж.

Потрощені приватні будинки та господарська споруда. Пошкоджена база відпочинку, лінія електропередач та газогін.

В інших громадах області було спокійно.

Сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей.

Читайте також:

Новости Днепра про Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінкаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:34
    На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

    У місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

    Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:03
    Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

    Учора росіяни обстріляли школу Марганецької громади зі ствольної артилерії.

    У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:02
    У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТП

    Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП на Новому мості.

    У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини

    Я Дніпрі на Фрунзенському сталася серйозна ДТП.

    Наверх