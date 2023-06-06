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Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Сьогодні 20:30
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Сьогодні ворог тричі обстріляв Нікопольський район.

Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зранку по Нікополю гатили з важкої артилерії. Пошкоджено навчальний заклад, 7 приватних житлових будинків, 1 господарську споруду, 4 паркана, 1 лінію електропередачі, близько двох десятків сонячних панелей.

Червоногригорівській громаді також дісталось. Наслідки обстрілу зʼясовують надзвичайники.

Третя атака була по Марганецькій громаді.

На щастя, загиблих та поранених в нашій області сьогодні немає.

Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

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Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червняУкраїнська Новости Днепра про Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червняРусский

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