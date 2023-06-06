Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Зранку по Нікополю гатили з важкої артилерії. Пошкоджено навчальний заклад, 7 приватних житлових будинків, 1 господарську споруду, 4 паркана, 1 лінію електропередачі, близько двох десятків сонячних панелей.
Червоногригорівській громаді також дісталось. Наслідки обстрілу зʼясовують надзвичайники.
Третя атака була по Марганецькій громаді.
На щастя, загиблих та поранених в нашій області сьогодні немає.
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