Нікополь знову опинився під обстрілом: ситуація на вечір 6 червня

Сьогодні ворог тричі обстріляв Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зранку по Нікополю гатили з важкої артилерії. Пошкоджено навчальний заклад, 7 приватних житлових будинків, 1 господарську споруду, 4 паркана, 1 лінію електропередачі, близько двох десятків сонячних панелей.

Червоногригорівській громаді також дісталось. Наслідки обстрілу зʼясовують надзвичайники.

Третя атака була по Марганецькій громаді.

На щастя, загиблих та поранених в нашій області сьогодні немає.

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