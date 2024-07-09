Нікополь завів собі місто-друга в Шотландії

Шотландське місто стало побратимом Нікополя.

Нікополь знайшов нового “побратима”. Ним стало мальовниче місто Перт-і-Кінрос, розташоване в самому серці Шотландії. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.

Раніше Перт-і-Кінрос товаришувало з російським Псковом, але після нападу РФ на Україну в лютому 2022 шотландське місто прийняло рішення розірвати зв’язки з агресором на знак солідарності з українським народом.

У березні 2022 представники Перт-і-Кінроса вирішили подружитися з Нікополем – схожим по духу містом, яке відчуло на собі жахи війни.

Вже у 2024, після тривалих консультацій, депутати обласної ради Перт-і-Кінрос одностайно проголосували за встановлення офіційних побратимських відносин із Нікополем. Ця подія стала яскравим свідченням солідарності та підтримки, яку надає шотландський народ Україні у цей непростий час.

Побратимство між містами відкриває нові можливості для співпраці у різних галузях:

Культурний обмін – організація спільних фестивалів, виставок, концертів, обміну творчими колективами.

Освіта – програми обміну студентами та викладачами, спільні наукові проєкти.

Туризм – розробка спільних туристичних маршрутів, обмін досвідом у сфері готельного бізнесу.

Економічна співпраця – пошук можливостей для розвитку ділових зв’язків між підприємствами двох міст.

Перт-і-Кінрос – це адміністративний центр однойменної області, розташованої в самому серці Шотландії. Населення міста становить понад 43 тисячі осіб. Він славиться своєю мальовничою природою, багатою історією та культурою.

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