Нікополь завів собі місто-друга в Шотландії

Нікополь знайшов нового “побратима”. Ним стало мальовниче місто Перт-і-Кінрос, розташоване в самому серці Шотландії. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.
Раніше Перт-і-Кінрос товаришувало з російським Псковом, але після нападу РФ на Україну в лютому 2022 шотландське місто прийняло рішення розірвати зв’язки з агресором на знак солідарності з українським народом.
У березні 2022 представники Перт-і-Кінроса вирішили подружитися з Нікополем – схожим по духу містом, яке відчуло на собі жахи війни.
Вже у 2024, після тривалих консультацій, депутати обласної ради Перт-і-Кінрос одностайно проголосували за встановлення офіційних побратимських відносин із Нікополем. Ця подія стала яскравим свідченням солідарності та підтримки, яку надає шотландський народ Україні у цей непростий час.
Побратимство між містами відкриває нові можливості для співпраці у різних галузях:
Перт-і-Кінрос – це адміністративний центр однойменної області, розташованої в самому серці Шотландії. Населення міста становить понад 43 тисячі осіб. Він славиться своєю мальовничою природою, багатою історією та культурою.
Нагадаємо, У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг.
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