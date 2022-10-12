Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, – Резніченко

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко показав, як відновлюють Нікополь після ворожих обстрілів, які не вщухають ось вже три місяці.

З 12 липня Нікополь під постійним ворожим вогнем.

Три місяці…

Місцеві вже розрізняють постріли з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії та мінометів.

Комунальники вже знають, які руйнування наносить ця зброя і як з ними боротися.

Дякую усім, хто щодня відновлює місто після страшних ударів і захищає його мирне життя.

Дякую комунальникам, енергетикам, транспортникам, рятувальникам і кожному мешканцю…

Дякую мерії Нікополя і очільнику міста Олександру Саюку.

Дуже важко. Ятрять рани.



Росіяни думають, що через ці рани ми здамо свої міста та села.

Але стоїмо, вистоїмо і все відбудуємо”, – запевнив очільник області.