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Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, – Резніченко

Сьогодні 19:15
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Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко показав, як відновлюють Нікополь після ворожих обстрілів, які не вщухають ось вже три місяці.

Новости Днепра про Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, - Резніченко

З 12 липня Нікополь під постійним ворожим вогнем. 

Три місяці…

Місцеві вже розрізняють постріли з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії та мінометів. 

Комунальники вже знають, які руйнування наносить ця зброя і як з ними боротися. 

Дякую усім, хто щодня відновлює місто після страшних ударів і захищає його мирне життя. 

Дякую комунальникам, енергетикам, транспортникам, рятувальникам і кожному мешканцю… 

Дякую мерії Нікополя і очільнику міста Олександру Саюку. 

Дуже важко. Ятрять рани. 
 
Росіяни думають, що через ці рани ми здамо свої міста та села. 

Але стоїмо, вистоїмо і все відбудуємо”, – запевнив очільник області.

Він показав світлини зруйнованого та відновленого будинку в місті.

Новости Днепра про Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, - Резніченко

Новости Днепра про Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, - Резніченко

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