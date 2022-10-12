Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, – Резніченко

З 12 липня Нікополь під постійним ворожим вогнем.
Три місяці…
Місцеві вже розрізняють постріли з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії та мінометів.
Комунальники вже знають, які руйнування наносить ця зброя і як з ними боротися.
Дякую усім, хто щодня відновлює місто після страшних ударів і захищає його мирне життя.
Дякую комунальникам, енергетикам, транспортникам, рятувальникам і кожному мешканцю…
Дякую мерії Нікополя і очільнику міста Олександру Саюку.
Дуже важко. Ятрять рани.
Росіяни думають, що через ці рани ми здамо свої міста та села.
Але стоїмо, вистоїмо і все відбудуємо”, – запевнив очільник області.
Він показав світлини зруйнованого та відновленого будинку в місті.
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