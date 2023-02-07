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  • Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Сьогодні 07:15
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Протягом однієї години поліцейські двічі затримали порушників. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальших слідчих дій.

Новости Днепра про Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Спочатку неподалік села Любимівка, у полі біля лісосмуги, правоохоронці помітили два автомобілі — Газель та Нива. Поряд знаходились три чоловіки та купа свіжоспиляної деревини.

На питання “що громадяни тут роблять о такій порі в комендантську годину” чоловіки відповісти зрозуміло не змогли. Документів на спил чи перевезення деревини не мали.

Новости Днепра про Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Годиною пізніше, ще одного невідомого в лісосмузі біля Любимівки та вантажний автомобіль Газель помітили поліцейські. В кузові авто лежала свіжоспиляна деревина. Пояснити звідки вона громадянин не зміг, документів на такий вантаж він також не мав.

Новости Днепра про Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

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Новости Днепра про Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”Українська Новости Днепра про Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”Русский

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