Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Спочатку неподалік села Любимівка, у полі біля лісосмуги, правоохоронці помітили два автомобілі — Газель та Нива. Поряд знаходились три чоловіки та купа свіжоспиляної деревини.
На питання “що громадяни тут роблять о такій порі в комендантську годину” чоловіки відповісти зрозуміло не змогли. Документів на спил чи перевезення деревини не мали.
Годиною пізніше, ще одного невідомого в лісосмузі біля Любимівки та вантажний автомобіль Газель помітили поліцейські. В кузові авто лежала свіжоспиляна деревина. Пояснити звідки вона громадянин не зміг, документів на такий вантаж він також не мав.
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