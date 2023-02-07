Нічого святого: в комендантську годину на Дніпропетровщині затримали “чорних лісорубів”

Протягом однієї години поліцейські двічі затримали порушників. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальших слідчих дій.

Спочатку неподалік села Любимівка, у полі біля лісосмуги, правоохоронці помітили два автомобілі — Газель та Нива. Поряд знаходились три чоловіки та купа свіжоспиляної деревини.

На питання “що громадяни тут роблять о такій порі в комендантську годину” чоловіки відповісти зрозуміло не змогли. Документів на спил чи перевезення деревини не мали.

Годиною пізніше, ще одного невідомого в лісосмузі біля Любимівки та вантажний автомобіль Газель помітили поліцейські. В кузові авто лежала свіжоспиляна деревина. Пояснити звідки вона громадянин не зміг, документів на такий вантаж він також не мав.

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