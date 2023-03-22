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  • Нічна атака окупантів “Шахедами”: у Генштабі назвали кількість збитих цілей

Нічна атака окупантів “Шахедами”: у Генштабі назвали кількість збитих цілей

Сьогодні 09:00
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Війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.

Новости Днепра про Нічна атака окупантів

Також минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, українські військові збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Раніше ми писали: Важка артилерія вдарила по Нікопольському району: ситуація на вечір 21 березня

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