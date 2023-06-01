Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу

Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
В Деснянському районі
Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:
– зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
– уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
– уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
– внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.
Дніпровський район
3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:
– зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;
– є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
– зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
Дарницький район
Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:
– пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
– падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
– зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.
У Києві за уточненими даними внаслідок ворожого ракетного обстрілу в ніч проти 1 червня серед трьох загиблих – одна дитина.. Число травмованих склало 10 людей, в тому числі й дитину.
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