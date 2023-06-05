Ніч видалась дуже неспокійною для мешканців Нікополя: подробиці

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії.
Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі.
Атакував ворог область і безпілотником. Та військові з ПвК “Схід” залізяччя приземлили. Збили “Шахед”.
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Буває і таке.