Ніч на Дніпропетровщині пройшла під обстріли важкої артилерії: є постраждалі

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли Нікопольщину.

Били з важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка – госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків.

Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

В інших районах ніч була тихою – без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.

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