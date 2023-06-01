Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Будь ласка, бережіть себе!

Мешканців Дніпра та області закликали вночі не ігнорувати тривогу.

Про це написав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Найближчим часом прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не забувайте про укриття та правило двох стін. Бережіть себе та своїх рідних! – написав він.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попросив мешканців Дніпропетровщини буди обережними та дотримуватися інформаційної тиші.

Ніч може бути складною. На сирени реагуємо. Будь ласка, без паніки та з дотриманням всіх правил безпеки. І, звісно ж, – інформаційна тиша, – закликав Лукашук.

Будь ласка, дослухайтеся до порад та бережіть себе!

Віримо в наших захисників!

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