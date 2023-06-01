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  • Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Сьогодні 23:56
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Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Мешканців Дніпра та області закликали вночі не ігнорувати тривогу.

Про це написав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Найближчим часом прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не забувайте про укриття та правило двох стін. Бережіть себе та своїх рідних! – написав він.

Новости Днепра про Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попросив мешканців Дніпропетровщини буди обережними та дотримуватися інформаційної тиші.

Ніч може бути складною. На сирени реагуємо. Будь ласка, без паніки та з дотриманням всіх правил безпеки. І, звісно ж, – інформаційна тиша, – закликав Лукашук.

Новости Днепра про Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

Будь ласка, дослухайтеся до порад та бережіть себе!

Віримо в наших захисників!

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Новости Днепра про Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогуУкраїнська Новости Днепра про Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогуРусский

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