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  • Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

Сьогодні 08:30
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Вночі 10 жовтня російські окупанти не припиняли обстріли Дніпропетровської області. По 4 районах ударили з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії.

Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченкоа.

У Нікопольському районі обстріляли 3 громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.

У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили.

Також через російські снаряди постраждали лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах продовжується обстеження територій – інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог «Ураганами» вдарив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві були знищені ППО.

Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

 

Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

 

Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

 

Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

 

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Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської областіРусский

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