Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченкоа.
У Нікопольському районі обстріляли 3 громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.
У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили.
Також через російські снаряди постраждали лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
У Червоногригорівській та Мирівській громадах продовжується обстеження територій – інформація уточнюється.
У Криворізькому районі ворог «Ураганами» вдарив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві були знищені ППО.
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