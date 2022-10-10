Ніч масованих атак: окупанти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області

Вночі 10 жовтня російські окупанти не припиняли обстріли Дніпропетровської області. По 4 районах ударили з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченкоа.

У Нікопольському районі обстріляли 3 громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.

У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили.

Також через російські снаряди постраждали лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах продовжується обстеження територій – інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог «Ураганами» вдарив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві були знищені ППО.

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