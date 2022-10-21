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  • Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в області

Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в області

Сьогодні 08:00
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Сьогоднішня ніч вперше за декілька місяців обійшлася для Дніпропетровської області без обстрілів, ракетних ударів і навіть тривог.

Новости Днепра про Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в області

Голова Дніпропетровської військо-цивільної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що, незважаючи на це, не час розслаблятися, бо маємо справу зі справжніми терористами.

«Звучить сигнал тривоги – укривайтеся у безпечних місцях. Будьте пильними. Бережіть себе!», – наголосив Валентин Резніченко.

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Новости Днепра про Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в областіУкраїнська Новости Днепра про Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в областіРусский

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