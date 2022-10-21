Ніч без сирен та атак – перша за кілька місяців: Резніченко про ситуацію в області

Голова Дніпропетровської військо-цивільної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що, незважаючи на це, не час розслаблятися, бо маємо справу зі справжніми терористами.
«Звучить сигнал тривоги – укривайтеся у безпечних місцях. Будьте пильними. Бережіть себе!», – наголосив Валентин Резніченко.
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