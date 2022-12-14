Нібито сторінку ДТЕК у Facebook адмініструють з росії: коментар компанії

Ми вирішили прояснити цю ситуацію, тому звернулися за коментарем у пресслужбу компанії.

Там нам повідомили, що “ця інформація не відповідає дійсності”.

Усі співробітники ДТЕК “Дніпровські електромережі”, які адмініструють сторінку Facebook, знаходяться в Україні або європейських країнах. Причиною такого відображення інформації може бути специфіка використання певних програм на оргтехніці, – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Компанія вже зв’язалась з Facebook для виправлення ситуації.