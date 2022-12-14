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Нібито сторінку ДТЕК у Facebook адмініструють з росії: коментар компанії

Сьогодні 14:12
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У різних дніпровських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про те, що один із адміністраторів Facebook-сторінки ДТЕК "Дніпровські електромережі" знаходиться в росії.

Новости Днепра про Нібито сторінку ДТЕК у Facebook адмініструють з росії: коментар компанії

Ми вирішили прояснити цю ситуацію, тому звернулися за коментарем у пресслужбу компанії.
 
Там нам повідомили, що “ця інформація не відповідає дійсності”.
 
Усі співробітники ДТЕК “Дніпровські електромережі”, які адмініструють сторінку Facebook, знаходяться в Україні або європейських країнах. Причиною такого відображення інформації може бути специфіка використання певних програм на оргтехніці, – зазначили у пресслужбі ДТЕК.
 
Компанія вже зв’язалась з Facebook для виправлення ситуації.
 
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Новости Днепра про Нібито сторінку ДТЕК у Facebook адмініструють з росії: коментар компаніїУкраїнська

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