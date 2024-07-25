Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослини

У дворах багатоповерхівок дозріли ягоди на кущах небезпечної рослини. Зовні плоди чимось нагадують ожину, але є отруйними.
Відцвів і поспіває. Цю рослину називають лаконос. Красиві плоди, неначе вкриті лаком. Кажуть що з них виготовляють ліки. Якимось чином з’явився на нашій території, – пише місцевий житель Олексій у Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.
Ці ягоди мають безліч назв – фітолакка американська або багрина. Кущі родом із Північної Америки та є рідкістю для України.
Попри свою привабливу зовнішність, багрина є небезпечною, її ягоди містять речовини, які можуть викликати сильне печіння при контакті зі слизистою ротової порожнини.
Лаконос використовують в медицині, але після ретельної спеціальної обробки, тому народні засоби з них виготовляти не варто.
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