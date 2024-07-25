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  • Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослини

Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослини

Сьогодні 14:17
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У дворах Дніпра дозріли плоди небезпечної рослини.

Новости Днепра про Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослини

У дворах багатоповерхівок дозріли ягоди на кущах небезпечної рослини. Зовні плоди чимось нагадують ожину, але є отруйними. 

Відцвів і поспіває. Цю рослину називають лаконос. Красиві плоди, неначе вкриті лаком. Кажуть що з них виготовляють ліки. Якимось чином з’явився на нашій території, – пише місцевий житель Олексій у Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.

Ці ягоди мають безліч назв – фітолакка американська або багрина. Кущі родом із Північної Америки та є рідкістю для України. 

Попри свою привабливу зовнішність, багрина є небезпечною, її ягоди містять речовини, які можуть викликати сильне печіння при контакті зі слизистою ротової порожнини. 

Лаконос використовують в медицині, але після ретельної спеціальної обробки, тому народні засоби з них виготовляти не варто. 

Новости Днепра про Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослини

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Новости Днепра про Ніби ожина, але отруйна: у Дніпрі достигли ягоди на кущах небезпечної рослиниУкраїнська

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