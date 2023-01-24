Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)

У Дніпрі сьогодні помітили незвичне явище – на косі на житловому масиві Перемога сотні ворон зібралися посеред річки.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Навряд там на льоду є якась їжа, тому пташки точно зібралися не заради полювання на рибу.

Ймовірніше це своєрідна точка збору ворон – до настання темряви вони збираються в зграї, а потім летять ночувати кудись разом.

Наприклад, на дерева, що неподалік.

Зазначимо, з давніх часів цих пташок пов’язували зі смертю і поганими прикметами. Однак ворони насправді дуже розумні, адаптивні і дійсно дивовижні істоти. Тому не потрібно їх демонізувати.

Цікаві факти про цих дивовижних птахів:

Ворони можуть імітувати звуки навколишнього середовища. Зокрема і людську мову, причому більш талановитими в цьому плані є самки, а не самці. Ці птахи демонструють високу здатність до навчання. Ворони використовують жести. Вони утримують об’єкти або вказують на них, щоб привернути увагу один одного. Дорослі ворони утворюють пари на все життя.

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