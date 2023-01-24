Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.
Навряд там на льоду є якась їжа, тому пташки точно зібралися не заради полювання на рибу.
Ймовірніше це своєрідна точка збору ворон – до настання темряви вони збираються в зграї, а потім летять ночувати кудись разом.
Наприклад, на дерева, що неподалік.
Зазначимо, з давніх часів цих пташок пов’язували зі смертю і поганими прикметами. Однак ворони насправді дуже розумні, адаптивні і дійсно дивовижні істоти. Тому не потрібно їх демонізувати.
Цікаві факти про цих дивовижних птахів:
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