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Незаконні премії та завищені доплати: у ліцеї селища поблизу Дніпра виявили порушень на понад 1 млн грн

Сьогодні 16:42
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У ліцеї в Любимівці, щоб поблизу Дніпра, аудитори знайшли значні порушення. 

Новости Днепра про Незаконні премії та завищені доплати: у ліцеї селища поблизу Дніпра виявили порушень на понад 1 млн грн

Про це повідомили в Східному офісі Держаудитслужби. 

“Ревізори” завітали до Любимівського ліцею Любимівської сільської ради Дніпровського району та виявили низку порушень, які стосуються видатків навчального закладу. 

Значна частина проблем стосується зарплатного фонду. Аудитори стверджують, що співробітники ліцею отримували премії до свят, які були не передбачені законодавствам. На це адміністрація витратила 502,9 тисячі гривень 

Ще 424 тисячі витратили на надбавки за почесне звання та доплати до мінімальної заробітної плати у завищеному розмірі. Крім цього, адміністрація додала до штату психолога та соціального педагога, хоча не мала цього робити. 

Через такі маніпуляції навчальний заклад завищив потреби коштів субвенції.

151 тисяч гривень витратили на ремонти, закупівлю та списання харчів, які провели з порушенням закону. Також місцевий бюджет та ліцей недоотримали доходи від надання в користування мініфутбольного поля через неукладений договір оренди.

Про порушення аудитори повідомили в правоохоронні органи. 

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