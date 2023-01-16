Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Субота. 14 січня. Свято. Дніпряни збираються всією родиною, аби відсвяткувати. Зокрема і мешканці будинку на Набережній Перемоги.

Але ніхто з них не здогадується, що цей день стане найчорнішим у їхньому житті, а для декого, на жаль, останнім.

О 14:01 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу, а приблизно через годину у Дніпрі пролунав вибух – російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши два під’їзди, а разом з ними десятки життів.

Рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають і понині. Наразі відомо про 40 загиблих, серед них діти. Також 75 містян отримали поранення, деякі у лікарні, серед них – у важкому стані.

Як зараз виглядає будинок, який зруйнувала російська ракета, дивіться у фоторепортажу від Dnepr.info.

У цьому будинку жили більше 1000 людей, у кожного були плани на майбутнє, але їх зруйнували росіяни.

Боляче. Але розплата обов’язково настане.

На місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”.

Небайдужі містяни несуть туди іграшки, квіти та свічки.

Немає слів…

У тій частині будинку, що ближче до кільця, дали світло.

Росіяни обов’язково будуть відповідати за свої злочини, за кожне невинне життя.

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали: Кожна гривня важлива: Monobank збирає кошти на допомогу постраждалим від ракетного удару у Дніпрі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: