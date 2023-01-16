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  • Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Сьогодні 17:30
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Субота. 14 січня. Свято. Дніпряни збираються всією родиною, аби відсвяткувати. Зокрема і мешканці будинку на Набережній Перемоги.

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Але ніхто з них не здогадується, що цей день стане найчорнішим у їхньому житті, а для декого, на жаль, останнім.

О 14:01 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу, а приблизно через годину у Дніпрі пролунав вибух – російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши два під’їзди, а разом з ними десятки життів.

Рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають і понині. Наразі відомо про 40 загиблих, серед них діти. Також 75 містян отримали поранення, деякі у лікарні, серед них – у важкому стані.

Як зараз виглядає будинок, який зруйнувала російська ракета, дивіться у фоторепортажу від Dnepr.info.

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

У цьому будинку жили більше 1000 людей, у кожного були плани на майбутнє, але їх зруйнували росіяни. 

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Боляче. Але розплата обов’язково настане.

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

На місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”.

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Небайдужі містяни несуть туди іграшки, квіти та свічки.

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

Немає слів…

Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)

У тій частині будинку, що ближче до кільця, дали світло.

Росіяни обов’язково будуть відповідати за свої злочини, за кожне невинне життя. 

Не пробачимо! Помстимося! 

Нагадаємо, раніше ми писали: Кожна гривня важлива: Monobank збирає кошти на допомогу постраждалим від ракетного удару у Дніпрі.

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Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)Українська Новости Днепра про Несуть квіти та іграшки: як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО)Русский

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