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Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району

Сьогодні 21:45
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День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Новости Днепра про Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району

За його словами, є масштабні руйнування. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

“Нагадую про важливість мінімізації споживання електроенергії. Нині одне з наших головних завдань – заощадження ресурсів. Щодо інших районів області – день минув тихо”, -додав Лукашук.

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Новости Днепра про Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського районуУкраїнська Новости Днепра про Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського районуРусский

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