Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району

За його словами, є масштабні руйнування. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
“Нагадую про важливість мінімізації споживання електроенергії. Нині одне з наших головних завдань – заощадження ресурсів. Щодо інших районів області – день минув тихо”, -додав Лукашук.
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