Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району

День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, є масштабні руйнування. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

“Нагадую про важливість мінімізації споживання електроенергії. Нині одне з наших головних завдань – заощадження ресурсів. Щодо інших районів області – день минув тихо”, -додав Лукашук.

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