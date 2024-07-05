Несло на бетонні опори мосту: у Дніпрі шість людей вночі застрягли на дрейфуючому катері (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Несло на бетонні опори мосту: у Дніпрі шість людей вночі застрягли на дрейфуючому катері (ВІДЕО)
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Сегодня 18:52

Екстремально завершився відпочинок для шістьох жителів Дніпра.

Новости Днепра про Несло на бетонні опори мосту: у Дніпрі шість людей вночі застрягли на дрейфуючому катері (ВІДЕО)

У Дніпрі водний патруль врятував людей із катера, який дрейфував річкою.
 
Як розповіли в патрульній поліції, днями шість дніпрян стали заручниками плавзасобу, що віднесло течією від берега. Відпочивальники пояснили, що хотіли зробити красиве фото, але катер зламався, через що вони застрягли посеред річки вночі.
 
Люди кликали на допомогу поліцію.
 
Інспектори роти з обслуговування водних об’єктів Вячеслав Крат, Вячеслав Панченко, Олександр Філенко та Андрій Тесля змогли в темний час доби оперативно виявити відпочивальників на дрейфуючому катері посередині Дніпра і вчасно відбуксирували їх до берега, адже катер несло просто на бетонні опори мосту. 
 
Нині з людьми все добре. 

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Новости Днепра про Несло на бетонні опори мосту: у Дніпрі шість людей вночі застрягли на дрейфуючому катері (ВІДЕО)Українська

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