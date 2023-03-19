Непрохані гості: у Дніпрі на балконі однієї з квартир поселилися 528 кажанів

У суботу до Служби порятунку звернулися мешканці Новокодацького району.
Вони повідомили, що на балконі їхньої квартири поселилися кажани.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Прибувши на місце, співробітники ДСНС з’ясували, що ссавці живуть в обшивці балкона.
Рятувальники демонтували обшивку та виявили там 528 кажанів. Їх передали волонтерам.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів.
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