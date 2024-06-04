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Неправильне паркування у Дніпрі: що загрожує порушникам

Сьогодні 15:00
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За останній тиждень у Дніпрі інспектори з паркування зафіксували понад 2000 порушень і евакуювали понад 100 автівок.

Новости Днепра про Неправильне паркування у Дніпрі: що загрожує порушникам

У Дніпрі деякі водії продовжують паркуватися не за правилами. Чимало з них залишають машини просто посеред тротуарів. Від пішоходів до інспекції з питань контролю за паркуванням надходять скарги. Тому там нагадали, яке покарання діє для мешканців, які паркуються неправильно.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

За словами інспекторки з паркування відділу тимчасового затримання транспортних засобів інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради Юлії Біленко, спочатку порушнику правил паркування виписують штраф — 680 грн та викликають евакуатор. Якщо водій не приходить вчасно, то його машину відвозять на штрафмайданчик. Евакуація коштує 2100 грн.

“Ми вкотре звертаємось до водіїв: залишаючи своє авто на вулицях міста, пам’ятайте про інших учасників дорожнього руху та дотримуйтесь правил паркування», – наголосила Юлія Біленко.

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Новости Днепра про Неправильне паркування у Дніпрі: що загрожує порушникамУкраїнська Новости Днепра про Неправильне паркування у Дніпрі: що загрожує порушникамРусский

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