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Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 авто

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі інспектори з паркування зафіксували безліч порушень за минулий тиждень.

Новости Днепра про Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 автоПро це повідомляють на Facebook Єдиного паркувального простору.

За минулий тиждень було накладено 4504 штрафи за порушення правил паркування. Також повідомляється про 145 евакуйованих автомобілів, залишених власниками зі значними порушеннями.

За евакуацію автовласникам доведеться заплатити від 2110 до 2410 грн, вартість зберігання транспортного засобу коштуватиме 144 грн на добу. Адміністративне стягнення накладається саме на власника машини, а не на водія.

Новости Днепра про Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 авто

Новости Днепра про Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 авто

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