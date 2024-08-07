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Неповнолітні створили культ підозрюваного у вбивстві Фаріон: у ТікТок шириться новий “тренд”

Сьогодні 15:32
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У ТікТоці несеться дивний тренд.

Новости Днепра про Неповнолітні створили культ підозрюваного у вбивстві Фаріон: у ТікТок шириться новий

Убивство громадської діячки Ірини Фаріон досі гаряча тема. Поки слідчі збирають доказову базу проти жителя Дніпра, якого підозрюють в скоєнні цього злочину, у ТікТок несеться новий тренд. На це звернули увагу ЗМІ.

Підлітки масово купують та вдягають вбрання, у якому начебто був вбивця Фаріон. Вони оприлюднюють відео, де стверджують, що є справжніми вбивцями мовознавиці. Вони називають підозрюваного своїм кумиром. 

За хештегом #фаріофф вже можна знайти понад 800 відеозаписів, автори яких або розмовляють російською, або записують тіктоки під російську музику. Через це користувачі платформи підозрюють, що тренд може бути російською ІПСО. Втім, доказів цьому немає. Ймовірно, це просто чергова “розвага” підлітків і через кілька днів тренд піде в історію.

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Новости Днепра про Неповнолітні створили культ підозрюваного у вбивстві Фаріон: у ТікТок шириться новий Українська

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