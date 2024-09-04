Непоправна втрата: у Дніпрі помер керівник театру Опери та Балету

Помер керівник Дніпровського Академічного театру Опери та Балету Костянтин Пінчук.

Про велику втрату повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

З глибоким сумом дізнався про непоправну втрату – смерть керівника Дніпровського Академічного театру Опери та Балету Костянтина Пінчука,- йдеться в публікації Миколи Лукашука.

Як пише Лукашук, Констянтин Пінчук був досвідченим керівником, талановитим режисером, який понад усе цінував театральну справу та присвятив їй усе своє життя. Він жив мистецтвом.

Під його керівництвом були організовані численні концерти, театральні постановки та гастролі, що підкорювали серця глядачів не лише в Україні, але й далеко за її межами.Завдяки його відданості про наш театр дізналися у США, Мексиці, Іспанії, Італії, Швеції, Німеччині, Голландії, Бельгії, Франції та Китаї. Його внесок у розвиток культури та мистецтва неоціненний. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та колективу театру. Світла й вічна пам’ять талановитому митцю, – написав очільник ДОР.

Нагадаємо, Констянтин Пінчук заснував перший в Україні антрепризний театр класичного танцю Classical Grand Ballet. Його головна ідея – підтримка традицій класичного мистецтва у країні. За сприянням та підтримці Констянтина Пінчука у місті щорічно проходила вагома подія – всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Феєрія Дніпра».

Редакція dnepr.info висловлює щирі співчуття рідним та близьким Констянтина Михайловича Пінчука.

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