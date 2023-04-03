Непомірно високі втрати не спиняють росіян, – Маляр про ситуацію у Бахмуті

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Ворог робить спроби задіяти не лише “вагнерівців”, але й професійні підрозділи десантників”, – повідомила заступник міністра.
За словами Маляр, навіть непомірно високі втрати особового складу не зупиняють ворога. Проте змушують російське командування приймати рішення більш емоційно.
“Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника”, – наголосила вона.
Крім того, Маляр повідомила, що кожне військове рішення і кожен крок українського керівництва є виваженим. Вона також розповіла, що в зоні бойових дій працює командування оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, яке повністю володіє оперативною ситуацією на місці.
“Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності”, – зауважила заступник міністра.
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