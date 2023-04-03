Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Непомірно високі втрати не спиняють росіян, – Маляр про ситуацію у Бахмуті

Непомірно високі втрати не спиняють росіян, – Маляр про ситуацію у Бахмуті

Сьогодні 06:45
просмотров

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою, адже росіян втрати не спиняють.

Новости Днепра про Непомірно високі втрати не спиняють росіян, - Маляр про ситуацію у Бахмуті

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ворог робить спроби задіяти не лише “вагнерівців”, але й професійні підрозділи десантників”, – повідомила заступник міністра.

За словами Маляр, навіть непомірно високі втрати особового складу не зупиняють ворога. Проте змушують російське командування приймати рішення більш емоційно.

“Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника”, – наголосила вона.

Крім того, Маляр повідомила, що кожне військове рішення і кожен крок українського керівництва є виваженим. Вона також розповіла, що в зоні бойових дій працює командування оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, яке повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

“Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності”, – зауважила заступник міністра.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Непомірно високі втрати не спиняють росіян, - Маляр про ситуацію у БахмутіУкраїнська Новости Днепра про Непомірно високі втрати не спиняють росіян, - Маляр про ситуацію у БахмутіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро у топ-26 небезпечних міст Європи: у чому причина
    Новини Дніпра
    Вчора 20:57
    Дніпро у топ-26 небезпечних міст Європи: у чому причина

    Усього в цьому топі 152 міста. Дніпро - на 26.

    Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»
    Новини Дніпра
    Вчора 19:59
    Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

    Сьогодні, 2 квітня, у центрі Санкт-Петербурга в кафе "Стріт-бар" на…

    Просто залишила за дверима: у Дніпрі показали, як мешканка будинку на Поля “викидає” сміття
    Новини Дніпра
    Вчора 18:58
    Просто залишила за дверима: у Дніпрі показали, як мешканка будинку на Поля “викидає” сміття

    Такого ми ще не бачили.

    Перевірка слухів: чи правда, що у Дніпрі на озері Котлован будуть брати гроші за відвідування
    Новини Дніпра
    Вчора 13:30
    Перевірка слухів: чи правда, що у Дніпрі на озері Котлован будуть брати гроші за відвідування

    Чи жарт це, читайте у нашому матеріалі!

    Наверх