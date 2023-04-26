“Neo Plaza” та “Passage”: у Дніпрі «замінували» ТРЦ

У понеділок, 25 квітня, надійшло повідомленням про мінування школи №19, а також двох торгово-розважальних центрів – “Neo Plaza” та “Passage”.
Поліцейські обстежили всі об’єкти, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація виявилася хибною.
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