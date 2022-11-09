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Немає опалення, бо сусіди не спустили воду: що робити

Сьогодні 15:22
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Опалювальний сезон у Дніпрі стартував на початку листопада. Але тепло у квартирах мають поки що не всі мешканці міста. У деяких випадках причина може бути в самому будинку. А точніше – у «закритих» стояках опалення. Часто крани, що «пускають» тепло в будинок, знаходяться в квартирах на верхніх поверхах, а ось мешканці цих квартир не завжди раді бачити у себе вдома сантехніка, і до того ж можуть не відчиняти йому двері. А у зв'язку з війною власники квартир на верхніх поверхах будинків могли просто виїхати і таким чином «перекрити» опалювальний вентиль всьому стояку.

Новости Днепра про Немає опалення, бо сусіди не спустили воду: що робити

Що робити у таких випадках – розбиралися журналісти dnepr.info.

За законом

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» власник квартири, де розташовані загальнобудинкові розподільчі системи та засоби їх обліку зобов’язаний забезпечити цілодобовий доступ представникам виконавця послуг. Якщо людини немає вдома, але є точна впевненість, що її квартира стала джерелом неполадки, доступ до приміщення може здійснюватися і без згоди мешканців. Але скажемо відразу, процедура дуже складна і не поширена. Потрапити в таку квартиру можна лише за умови, що будуть присутні правоохоронці, сусіди, представники  КЖЕПу  та аварійна бригада. Після усунення аварії складається відповідний акт про доступ до квартири та житло опечатується правоохоронцями. Але повчити доступ до «аварійного» житла можна буде лише написавши не одну заяву та попередньо кілька разів попросити сусідів приїхати та самостійно відчинити двері.

Пошуки і розмови

На сусідів, які просто не відчиняють двері, можна спробувати впливати умовляннями, а якщо не допоможе – поскаржитися дільничному, щоб той провів розмову, а заразом і зателефонувати на гарячу лінію міської ради за телефонами: 732-12-12 або (095/096/073) 732- 12-12 або написати в контакт центр міськради Дніпра.

Якщо сусідів немає в країні і немає з ними зв’язку – ситуація стає складнішою. Тут потрібно або продовжувати шукати тих, хто може мати ключі від квартири, де знаходяться крани стояка, або намагатися знайти зв’язок із сусідами.

Не платити за холод

А поки опалення не доходить до кімнати або квартири можна написати заяву в компанію-постачальника тепла про те, що послуги або не надаються зовсім, або надаються, але не в повному обсязі. Алгоритм такої заяви наступний: спершу потрібно зателефонувати до компанії та залишити заявку-скаргу. Після цього до квартири до заявника від тепломережі мають прийти представники виконавця, тобто постачальника тепла та провести перевірку. За її результатами буде складено акт-претензію про неналежне надання послуг. Далі цей акт реєструється в журналі реєстрації, а компанія повинна його розглянути та повідомити свою відповідь споживачеві не пізніше ніж через три дні після реєстрації. Після висновку про те, що в квартирі холодно і послуга не надається повною мірою або взагалі не надається постачальник тепла повинен зробити перерахунок, щоб «заручники сусідів» не платили за тепло, якого по суті немає.

Керуюча компанія

Також, якщо керуюча компанія не може потрапити до квартири та провести необхідні дії для подачі тепла по стояку, то вона може скласти акт про відмову в доступі, а потім передати справу до суду. Особливо, якщо стан мереж аварійний і терміново потрібний ремонт. Після складання акта та подання позову відповідальність за можливі наслідки аварій несе власник приміщення, який не пустив у квартиру підрядника або представників управляючої кампанії. Тож якщо представники кампанії говорять, що це не їх справа і мешканці повинні самі вмовляти сусідів – можливо, слід нагадати представникам КЖЕПу про законодавчі норми та що це не робота мешканців будинку.

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Новости Днепра про Немає опалення, бо сусіди не спустили воду: що робитиУкраїнська Новости Днепра про Немає опалення, бо сусіди не спустили воду: що робитиРусский

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