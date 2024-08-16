Немає на жодній карті: як виглядає таємний крихітний острівець біля Гаванської у Дніпрі

На Дніпрі в межах міста є багато невеликих островів. Колись на більшості з них відпочивали люди, але сьогодні вони виявилися майже забутими – через те, що до них неможливо підібратися з суші. Потрапити на острови можна лише на каяку чи човні.

Журналісти dnepr.info дізналися про невеликий острівець під назвою «Мийка». Він знаходиться на річці і користується популярністю серед рибалок та любителів відокремленого відпочинку.

Острів називається «Мийка». Звідки пішла така назва – невідомо. Швидше за все, коли ще рівень води в Дніпрі був нижчим, ніж зараз – тобто на початку минулого століття, сюди ходили «мити» свої речі мешканці прилеглої території. Острів міг бути більшим за розмірами, ніж сьогодні. Острів невеликий – близько кілометра завдовжки та близько 750 метрів завширшки. Поруч є невеликий причал. Вся його територія суцільно заросла деревами, кущами та травою. Біля берега багато латаття.

Невідомо, чи на цьому острові відпочивали раніше любителі пляжного чи активного відпочинку, але сьогодні це улюблене місце рибалок. Дехто стверджує, що тут навіть ростуть їстівні гриби.

«Чудове місце для відпочинку, багато зелені. Є гриби. Природа у всій красі, але рибалки, що приїжджають, часто не прибирають після себе, що псує весь вигляд. Якщо не знати місця – до острова складно підібратися, бо дерев дуже багато, вони стирчать буквально з води», – розповідає житель Дніпра Артем Миронов.

На острові можна зустріти жаб та чайок. Жодних свідчення про те, що колись тут було місце для відпочинку городян – немає.

фото:А. Марков, С. Пасічник

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