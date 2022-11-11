Немає кількох прольотів: Антонівський міст частково зруйновано

Антонівський міст на Херсонщині частково зруйнований, немає кількох прольотів.

Відповідні фото з’явилися у Telegram-каналах.

Російські пропагандисти публікують відео із зруйнованого моста. Більше всього, що окупанти підірвали переправу під час відступу.

Але офіційних коментарів з цього приводу поки що немає.

Зазначимо, Антонівський міст був головним логістичним шляхом перекидання техніки та боєприпасів угрупованню військ ворога на правобережжі Херсонщини. Нині немає жодних доказів, що росіяни встигли перебігти на лівий берег.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог під час відступу з Херсона руйнує критичну інфраструктуру, – Генштаб.

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