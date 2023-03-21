Нелюдські умови: у психлікарні на Дніпропетровщині могли катувати пацієнтів

На Дніпропетровщині у психлікарні знущалися з пацієнтів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в своєму телеграм-каналі.

За даними омбудсмана, у лютому 2023 року до нього звернулися зі скаргами про неналежні умови утримання пацієнтів в одному із психіатрічних закладів на Дніпропетровщині. Пацієнти жалілися на нелюдське поводження з ними з боку персоналу та протиправні дії деяких співробітників.

За результатами перевірки омбудсмана, у Кам’янській прокуратурі відкрили провадження, щодо фактів можливого катування пацієнтів в медзакладі. Наразі проводиться досудове розслідування, під час якого встановлять всі обставини.

Ініціював перевірку, за результатами якої, Камʼянською окружною прокуратурою Дніпропетровської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування), – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал із військовим, якого незаконно утримували в психлікарні Дніпра. У лютому пацієнт звернувся до омбудсмана зі скаргою. Під час перевірки керівниця закладу перешкоджала візиту правозахисника та відмовилася надати медичну картку військовослужбовця, аргументуючи це тим, що документ загубився. Цією справою зараз займається поліція.

Не виключено, що ці два випадки пов’язані між собою.

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