Нелегала з Великобританії з двома громадянствами затримали у Кривому Розі

Громадянина Великої Британії виявили у Кривому Розі з подвійним громадянством.
Під час рейдів територією міста, міграційники викрили чоловіка, який нелегально перебував на території України.
Чоловік проживає на території України з порушенням строків легального перебування іноземців і користується паспортами Великої Британії та Туреччини.
За порушення правил перебування у країні громадянина притягнули до адміністративної відповідальності та ухвалили рішення про примусове повернення особи до країни походження або іншої країни.
У рішенні відзначили наявність подвійного громадянства, про що повідомили Державну прикордонну службу України задля запобігання подібним випадкам у майбутньому, – йдеться у повідомленні.
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