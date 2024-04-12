Нелегала з Великобританії з двома громадянствами затримали у Кривому Розі

У Кривому Розі затримали іноземця, який нелегально жив на території України.

Громадянина Великої Британії виявили у Кривому Розі з подвійним громадянством.

Під час рейдів територією міста, міграційники викрили чоловіка, який нелегально перебував на території України.

Чоловік проживає на території України з порушенням строків легального перебування іноземців і користується паспортами Великої Британії та Туреччини.

За порушення правил перебування у країні громадянина притягнули до адміністративної відповідальності та ухвалили рішення про примусове повернення особи до країни походження або іншої країни.

У рішенні відзначили наявність подвійного громадянства, про що повідомили Державну прикордонну службу України задля запобігання подібним випадкам у майбутньому, – йдеться у повідомленні.

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